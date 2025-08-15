Мишустин: ВВП стран ЕАЭС вырос на 4,4%

Совокупный валовой внутренний продукт государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос на 4,4% за 2024 год. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета.

«А за январь-март текущего - увеличился на 2%, что во многом происходит за счет роста объемов промышленного производства, строительства, выпуска сельхозпродукции, розничной торговли, инвестиций в основной капитал», — указал политик.

Как отметил российский премьер, за десять лет ЕАЭС стал одним из основных центров глобального развития.

Ранее Михаил Мишустин призвал к сближению правовых норм ЕАЭС и СНГ в целях повышения экономического суверенитета, пишет 360.ru.

