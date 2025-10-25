Россиянки заняли второе место на чемпионате мира среди фитнес-моделей в ОАЭ

Женская сборная России по бодибилдингу стала второй в медальном зачете чемпионата мира среди фитнес-моделей, прошедшем в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга РФ.

Отмечается, что россиянки представляли страну с флагом и гимном.

«Сборная России заняла второе общекомандное место, уступив девушкам из Китая. Россиянки завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей», - рассказали в пресс-службе в беседе с ТАСС.

Обладателями наград высшей пробы стали Ангелина Прядченко (начинающая фитнес-модель), Анна Китабова (рост до 1,62 м), Екатерина Даниленко (рост до 1,69 м).

Между тем россиянка Елизавета Петлякова выиграла золото на молодежном чемпионате мира по борьбе среди атлетов до 23 лет.

