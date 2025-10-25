Россиянки заняли второе место на чемпионате мира среди фитнес-моделей в ОАЭ
Женская сборная России по бодибилдингу стала второй в медальном зачете чемпионата мира среди фитнес-моделей, прошедшем в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга РФ.
Отмечается, что россиянки представляли страну с флагом и гимном.
«Сборная России заняла второе общекомандное место, уступив девушкам из Китая. Россиянки завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей», - рассказали в пресс-службе в беседе с ТАСС.
Обладателями наград высшей пробы стали Ангелина Прядченко (начинающая фитнес-модель), Анна Китабова (рост до 1,62 м), Екатерина Даниленко (рост до 1,69 м).
Между тем россиянка Елизавета Петлякова выиграла золото на молодежном чемпионате мира по борьбе среди атлетов до 23 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ разрешили ввозить товары из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС
- Россиянки заняли второе место на чемпионате мира среди фитнес-моделей в ОАЭ
- Путин временно разрешил ввоз товаров из Киргизии и Казахстана без маркировки ЕАЭС
- СМИ: ЕС может потерять $238 млрд в случае конфискации активов России
- Прилепин рассказал, что рассчитывает попасть на фронт в ноябре
- В Сочи при взрыве газа в многоэтажке погиб один человек, трое пострадали
- Трамп назвал антироссийские санкции США «очень сильными»
- Пять человек ранены в результате стрельбы у университета в Вашингтоне
- Трамп ждет от Китая помощи в переговорах с Россией
- Над Россией сбили 121 украинский дрон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru