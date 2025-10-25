Россиянки заняли второе место на чемпионате мира среди фитнес-моделей в ОАЭ

Женская сборная России по бодибилдингу стала второй в медальном зачете чемпионата мира среди фитнес-моделей, прошедшем в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга РФ.

Отмечается, что россиянки представляли страну с флагом и гимном.

«Сборная России заняла второе общекомандное место, уступив девушкам из Китая. Россиянки завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей», - рассказали в пресс-службе в беседе с ТАСС.

Обладателями наград высшей пробы стали Ангелина Прядченко (начинающая фитнес-модель), Анна Китабова (рост до 1,62 м), Екатерина Даниленко (рост до 1,69 м).

Между тем россиянка Елизавета Петлякова выиграла золото на молодежном чемпионате мира по борьбе среди атлетов до 23 лет.

ФОТО: кадр из видео
