Взрывной рост цен на курятину объяснили ее низкой стоимостью в прошлом году
Цены на мясо птицы в России очень подвижны в последние годы из-за соблюдения баланса спроса и предложения, сказал НСН Андрей Сизов.
Рекордный рост цен на курицу в текущем году объясняется тем, что цены в 2024 году были небывало низкими, о сговоре производителей и продавцов речь точно не идет. Об этом НСН заявил директор аналитической компании «Совэкон» Андрей Сизов.
К 21 сентября средняя оптовая цена тушки бройлера достигла 190 рублей за килограмм, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, к тому же это самый высокий уровень за 2025 год. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального союза птицеводов. При этом, по данным Росстата, производство птицы на убой в 2025 году выросло. По словам Сизова, рост цен выглядит столь впечатляющим на фоне низких цен на курицу в 2024 году.
«Дело точно не в сговоре производителей и продавцов. Как показывает практика, в 19 случаях из 20 все это связано с обычным соотношением спроса и предложения. Сравнивая цены с прошлым годом, не стоит забывать о том, что стоимость птицы очень волатильная в последние годы. Думаю, что рост выглядит столь впечатляющим из-за эффекта низкой базы, то есть низких цен в прошлом году. Вообще в птицеводстве есть ряд сложностей: рынок не растет, высокие эпидемиологические риски — птичий грипп никуда не делся, рано или поздно он опять вернется, может быть большое движение цен на птицу и яйца не только в России, но и по всему миру», — сказал Сизов.
В свою очередь руководитель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России в Волгоградской области, владелец крупной птицефабрики Владимир Струк посетовал в разговоре с НСН на то, что ценовую политику на рынке мяса птицы устанавливают ретейлеры.
«Ретейлеры делают свое дело, они имеют доход не хуже, чем производители, и никто к ним не может предъявить претензии. Они вертят ценовой политикой так, как считают нужным, добраться до них тяжело: они порой не зарегистрированы, могут по три раза в год менять название фирмы, уходят от налогов. В происходящее должно вмешаться государство, любой рынок надо регулировать, для этого есть квоты, фондирование. Год назад нас ругали за высокие цены, а теперь мы работаем в убыток. Скачки получаются, потому что мы ждем, что рынок выровняется сам. Никто в мире себе того не позволяет», — добавил Струк.
Ранее Росстат зафиксировал заметное снижение цен на овощи и фрукты. Об этом он сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
