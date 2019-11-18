В противостоянии «Яндекса» и депутата Горелкина победил здравый смысл

18 ноября 201917:30
Георгий Гагарин

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН прокомментировал отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах.

«Яндекс» поддержал решение депутата Антона Горелкина отозвать для доработки внесенный им ранее законопроект о значимых информационных ресурсах. Сам депутат утверждает, что отзыв законопроекта не связан с анонсированными изменениями в структуре корпоративного управления «Яндекса».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН выразил уверенность, что в интриге вокруг интернет-гиганта возобладал здравый смысл.

В «Яндексе» указали на последствия закона о значимых сайтах

«Это, действительно, возобладал здравый смысл, что он отозвал законопроект. Сомневаюсь, что он внесет его после доработки, потому что все декларируемые цели, которые были указаны в пояснительной записке к законопроекту, будут достигнуты, если заработает предложенная "Яндексом" механика. Она является очень компромиссной и очень зрелой, потому что технология так или иначе попадает под контроль общественности. Она понятна и инвесторам. Думаю, законопроект Горелкина будет невозможно вернуть», - заметил эксперт.

Накануне совет директоров «Яндекса» заявил о намерении создать Фонд общественных инициатив, которому планируется передать «золотую акцию» Сбербанка. Фонд будет иметь право блокировать накопление в одних руках 10% или более экономических или голосующих акций в «Яндексе» (по сравнению с нынешним порогом 25%).

Напомним, летом Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, которым предлагал ограничить до 20% иностранное владение интернет-ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры России.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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