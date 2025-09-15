Россиянам рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке

Он отметил, что у современных адаптеров есть контроллеры, которые отключат ток после полной зарядки с целью минимизации энергопотребления. Такие зарядные устройства смартфонов допустимо оставлять в розетке после зарядки.

«Некачественные адаптеры или повреждённые устройства могут перегреваться или вызывать короткое замыкание, особенно при нестабильном напряжении», — указал эксперт.

Аверьянов призвал регулярно проверять состояние зарядных устройств.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что электровелосипеды или электросамокаты представляют собой бомбы замедленного действия, которые могут поджечь всю квартиру.

