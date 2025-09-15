Россиянам рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке
Несертифицированные зарядки, которые не соответствуют стандартам безопасности, уже становились причиной пожаров. Об этом RT рассказал гендиректор группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.
Он отметил, что у современных адаптеров есть контроллеры, которые отключат ток после полной зарядки с целью минимизации энергопотребления. Такие зарядные устройства смартфонов допустимо оставлять в розетке после зарядки.
«Некачественные адаптеры или повреждённые устройства могут перегреваться или вызывать короткое замыкание, особенно при нестабильном напряжении», — указал эксперт.
Аверьянов призвал регулярно проверять состояние зарядных устройств.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что электровелосипеды или электросамокаты представляют собой бомбы замедленного действия, которые могут поджечь всю квартиру.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры уверены, что Испания не откажется от российских туристов
- Россиянам рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке
- «Справедливая Россия» опровегла свой провал на выборах
- Путин призвал минимизировать риски распространения опасных инфекций в России
- Убивает мелкие сосуды: Чем опасен постковидный синдром
- Опрос: Более четверти россиян не хотят гулять со своими собаками
- Названы победители 77-й телевизионной премии «Эмми»
- Попова: В России разработали тесты, распознающие инфекцию за час
- Граф, но не тот: «Дракуле» предрекли сборы до 300 миллионов рублей
- Попробуйте минтай: Россиянам предложили не покупать дорогую красную икру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru