«Я слышал, что со стороны немецкого правительства выступил кто-то с разъяснениями, что имеются ввиду уже существующие ужесточения. Никаких новых вводить не будут. Но через немецкое консульство у нас никто и не оформлялся. Что касается Испании, то сейчас уже конец сезона. Поэтому сейчас это не так сильно отразится. Если испанцы всерьез думают приостановить выдачу виз, в чем я сильно сомневаюсь, то это будет серьёзный урон для следующего туристического сезона. Мы за последнее время слышали столько угроз от недружественных стран, но потом приходили разъяснения, что простых граждан это не касается, просто надо будет предоставить больше документов. Вот в это я верю. Никто полностью отказываться от наших туристов не будет, потому что это хорошие деньги для их экономики. К тому же они сейчас дерут деньги за визы больше, чем раньше. Страны Евросоюза сейчас абсолютно несамостоятельные в плане принятия визовых решений в Европе. Наибольший вклад наши туристы вносят в экономику Италии, Франции, Греции - эти страны охотнее всего выдают визы», - рассказал он.

В свою очередь генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов согласился с коллегой и заявил НСН, что Испания не по своему желанию приняла такое решение.