Туроператоры уверены, что Испания не откажется от российских туристов
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что ограничения на выдачу испанских виз россиянам, скорее всего, временные, а Воскан Арзуманов уверен, что проблемы с выдачей "шенгена" ждут россиян и на других направлениях.
Приостановка выдачи испанских виз россиянам сейчас не сделает погоды, так как туристический сезон закончился, однако Испания вряд ли будет добровольно отказываться от кормящих ее экономику россиян - причины только в политике. Об этом НСН рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Генконсульство Испании в Москве временно приостановило выдачу виз россиянам, следует из сообщения на сайте визового центра BLS от 13 сентября. Одновременно об ужесточении выдачи виз россиянам – как шенгенских, так и национальных (со стороны Германии) – сообщил 14 сентября телеканал RTVI со ссылкой на посольство ФРГ в России. Уточняется, что россияне без веских причин для поездки должны быть готовы к более длительным процедурам рассмотрения заявлений. Арутюнов рассказал, насколько это критично для россиян.
«Я слышал, что со стороны немецкого правительства выступил кто-то с разъяснениями, что имеются ввиду уже существующие ужесточения. Никаких новых вводить не будут. Но через немецкое консульство у нас никто и не оформлялся. Что касается Испании, то сейчас уже конец сезона. Поэтому сейчас это не так сильно отразится. Если испанцы всерьез думают приостановить выдачу виз, в чем я сильно сомневаюсь, то это будет серьёзный урон для следующего туристического сезона. Мы за последнее время слышали столько угроз от недружественных стран, но потом приходили разъяснения, что простых граждан это не касается, просто надо будет предоставить больше документов. Вот в это я верю. Никто полностью отказываться от наших туристов не будет, потому что это хорошие деньги для их экономики. К тому же они сейчас дерут деньги за визы больше, чем раньше. Страны Евросоюза сейчас абсолютно несамостоятельные в плане принятия визовых решений в Европе. Наибольший вклад наши туристы вносят в экономику Италии, Франции, Греции - эти страны охотнее всего выдают визы», - рассказал он.
В свою очередь генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов согласился с коллегой и заявил НСН, что Испания не по своему желанию приняла такое решение.
«По Испании туроператоры уже давно не были аккредитованы. Они аккредитованы только в греческие и кипрские консульства. Если брать время до ковида, до СВО (спецоперация, прим. НСН), то Испания охотно выдавала визы. Германия не так охотно. В Испанию у туроператоров были большие полетные программы. На массовые туристические направления, такие как Испания, Италия, Греция, визы выдавались достаточно быстро. На Кипр вообще была «про-виза» - все оформлялось онлайн. Сейчас ситуация изменилась. Надо понимать, что для того, чтобы получить шенгенскую визу, нужно получить одобрение от каждой страны, входящей в Шенгенскую зону. Вполне возможно, что это скажется и на других направлениях. Я не думаю, что испанцы по своей воле хотят отказаться от наших туристов. Тут все зависит только от политики. Если политики решили закрыть въезд для россиян, то никто не будет никого спрашивать», - подытожил он.
Ранее эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов заявил НСН, что Евросоюз не будет вводить «железный занавес» для туристов из России, при этом бюрократия и отказы могут ударить по тем, кто ездит в ЕС по работе.
