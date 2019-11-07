Эксперт: В России создается экосистема «Яндекс» с большими претензиями
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» в эфире НСН заявил, что «Яндекс.Телефон» не будет конкурировать с Apple.
Смартфоны «Яндекс.Телефон» закончились в розничных сетях России, пишет «Ъ». Продажи стартовали 6 декабря 2018 года, всего за 11 месяцев было реализовано 18 тысяч смартфонов.
Уточняется, что телефон оказался нишевым продуктом. «Яндекс» прорабатывает варианты развития направления, но пока не анонсирует выпуск новой версии смартфона.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал о создании в России экосистемы «Яндекс» с претензией на универсальность.
«Я думаю, что это [выпуск "Яндекс.Телефона"] элемент продвижения, часть маркетинговой политики компании. Если бы они остались на уровне поисковика и почты, то про них бы забыли, ведь и других достаточно. Уже есть "Яндекс.Еда", "Яндекс.Такси", "Яндекс.Карты" теперь и "Яндекс.Смартфон". Создается некая экосистема "Яндекса", он внедряется в головы потребителей как универсальная компания предоставляющая все услуги», - сказал Букштейн.
Первоначальная цена на телефон от компании «Яндекс» составляла 17 990 рублей. Параллельно продажи велись как на «Яндекс.Маркете», так и в «М.Видео-Эльдорадо», салонах «Вымпелкома», интернет-магазине «Беру», DNS и других. Спрос был слабый и в феврале 2019 года цена на смартфон была снижена на четыре тысячи рублей, с июня сети стали продавать его по 9 990 рублей, а с августа по 7 990.
Собеседник НСН считает, что «Яндекс» не стремится к конкуренции на рынке смартфонов.
«Я не думаю, что "Яндекс" собирается конкурировать с кем-то вроде Apple, Huawei, Honor. Для России продажа 18 тысяч смартфонов за год это ничто, но то, что не залежались на полках это уже хорошо. Компания просто показала, что она есть и на этом рынке тоже. У нас в стране продаются сотнями тысяч модели, а некоторые еще и за сотни тысяч рублей, поэтому вряд ли они хотели выбиться в первую тройку. В масштабе общей реализации смартфонов их, скорее всего, просто не заметили. Я их нигде не видел, даже в обзорах на смартфоны, которые нам присылают в редакцию, они отсутствовали. Это, думаю, был эксперимент, который дал некий положительный эффект, ведь в информационном пространстве тема поднята, что и было целью», - пояснил Леонтий Букштейн.
Ранее гендиректор "Яндекса" Елена Бунина заявила, что принятие законопроекта о значимых информресурсах приведет к оттоку ценного кадрового состава компании и как следствие к прекращению развития новых сервисов.
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