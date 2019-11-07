Эксперт: В России создается экосистема «Яндекс» с большими претензиями

Смартфоны «Яндекс.Телефон» закончились в розничных сетях России, пишет «Ъ». Продажи стартовали 6 декабря 2018 года, всего за 11 месяцев было реализовано 18 тысяч смартфонов.

Уточняется, что телефон оказался нишевым продуктом. «Яндекс» прорабатывает варианты развития направления, но пока не анонсирует выпуск новой версии смартфона.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал о создании в России экосистемы «Яндекс» с претензией на универсальность.

«Я думаю, что это [выпуск "Яндекс.Телефона"] элемент продвижения, часть маркетинговой политики компании. Если бы они остались на уровне поисковика и почты, то про них бы забыли, ведь и других достаточно. Уже есть "Яндекс.Еда", "Яндекс.Такси", "Яндекс.Карты" теперь и "Яндекс.Смартфон". Создается некая экосистема "Яндекса", он внедряется в головы потребителей как универсальная компания предоставляющая все услуги», - сказал Букштейн.