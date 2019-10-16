В «Яндексе» указали на последствия закона о значимых сайтах
В «Яндексе» заявили, что принятие законопроекта о значимых информресурсах приведет к оттоку ценного кадрового состава компании и как следствие к прекращению развития новых сервисов. Об этом в интервью газете РБК заявила гендиректор "Яндекса" Елена Бунина.
В Госдуму в июле был внесен законопроект о значимых для информресурсах, согласно которому в таких ресурсах доля иностранного капитала ограничится 20%. К таким информресурсам авторы проекта отнесли, в частности, "Яндекс" и Mail.ru Group.
По словам Буниной, после принятия законопроекта компания «превратится в угрюмый унылый поисковик, в котором можно что-то найти и все».
На прошлой неделе сообщалось, что акции «Яндекса» более чем на 20% упали в цене. Причиной стали сообщения ФАС о том, что компания отозвала ходатайство о покупке сервиса такси «Везёт»,
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