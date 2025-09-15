Названы победители 77-й телевизионной премии «Эмми»

Триумфатором стал проект «Киностудия» от Apple TV+, который победил в 13 номинациях, в том числе «Лучший комедийный сериал». Проекты «Пингвин» и «Разделение» получили девять и восемь статуэток, соответственно.

Лучшим мини сериалом был назван «Переходный возраст» от Netflix, который получил девять наград. Сыгравший в нём 15-летний Оуэн Купер взял приз за лучшую роль второго плана и стал самым молодым обладателем премии «Эмми».

Лучшими актёром и актрисой в драматическом сериале стали Ноа Уайли и Бритт Лауэр, в комедийном сериале - Сет Роген и Джин Смарт, а в мини-сериале — Стивен Грэм и Кристин Милиоти.

