«Яндекс» меняет структуру управления

18 ноября 201910:59

«Яндекс» сообщил о своем решении создать Фонд общественных интересов. На официальном сайте компании уточняется, что ему будет принадлежать часть управленческих функций.

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Как рассказал сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, решение позволит оставить в тех же руках управление компанией, но в то же время сохранить уверенность в перспективах «Яндекса» и защитить интересы страны, сообщает Ura.ru.

Известно, что фонд будет расположен в Калининграде. В него войдут представители университетов и негосударственных организаций, с которыми у компании сложились долгосрочные партнерские взаимоотношения. Фонд станет держателем «золотой акции» вместо Сбербанка, уточняет АГН Москва.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал о создании в России экосистемы «Яндекс» с претензией на универсальность.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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