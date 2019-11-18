«Яндекс» меняет структуру управления
«Яндекс» сообщил о своем решении создать Фонд общественных интересов. На официальном сайте компании уточняется, что ему будет принадлежать часть управленческих функций.
Как рассказал сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, решение позволит оставить в тех же руках управление компанией, но в то же время сохранить уверенность в перспективах «Яндекса» и защитить интересы страны, сообщает Ura.ru.
Известно, что фонд будет расположен в Калининграде. В него войдут представители университетов и негосударственных организаций, с которыми у компании сложились долгосрочные партнерские взаимоотношения. Фонд станет держателем «золотой акции» вместо Сбербанка, уточняет АГН Москва.
Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал о создании в России экосистемы «Яндекс» с претензией на универсальность.
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