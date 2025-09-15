Попова: В России разработали тесты, распознающие инфекцию за час
Быстрое распознавание болезни позволяет быстрее сформировать управленческие решения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, ведомством были пересмотрены подходы к формированию различных тестов.
«И на сегодняшний день созданы уже 124 новых быстрых теста, которые распознают инфекцию буквально за один час. Это позволяет нам реагировать быстрее», - заключила Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что новая пандемия COVID-19 маловероятна, так как в процессе мутации и адаптации коронавирус перешёл в разряд сезонных вирусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова: В России разработали тесты, распознающие инфекцию за час
- Граф, но не тот: «Дракуле» предрекли сборы до 300 миллионов рублей
- Попробуйте минтай: Россиянам предложили не покупать дорогую красную икру
- Трамп анонсировал переговоры с Си Цзиньпином
- Конор Макгрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
- Стартовал прием заявок на премию «Все цвета джаза»
- Продюсер Рудченко заявил о печальном будущем группы «Тату»
- Экс-президент «Локомотива» посоветовал Батракову соглашаться на предложение «Барселоны»
- Россиянам назвали симптомы отравления грибами
- В России опровергли «страшилки» о новом обновлении от Apple
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru