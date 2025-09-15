Попова: В России разработали тесты, распознающие инфекцию за час

По её словам, ведомством были пересмотрены подходы к формированию различных тестов.

«И на сегодняшний день созданы уже 124 новых быстрых теста, которые распознают инфекцию буквально за один час. Это позволяет нам реагировать быстрее», - заключила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что новая пандемия COVID-19 маловероятна, так как в процессе мутации и адаптации коронавирус перешёл в разряд сезонных вирусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».