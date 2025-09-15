Попова: В России разработали тесты, распознающие инфекцию за час

Быстрое распознавание болезни позволяет быстрее сформировать управленческие решения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России разработают сервис для проверки кафе и ресторанов

По её словам, ведомством были пересмотрены подходы к формированию различных тестов.

«И на сегодняшний день созданы уже 124 новых быстрых теста, которые распознают инфекцию буквально за один час. Это позволяет нам реагировать быстрее», - заключила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что новая пандемия COVID-19 маловероятна, так как в процессе мутации и адаптации коронавирус перешёл в разряд сезонных вирусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Анна ПоповаРоспотребнадзорИнфекцияТест

Горячие новости

Все новости

партнеры