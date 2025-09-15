Российского посла вызвали в МИД Великобритании из-за дронов в Польше
Российского посла в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД из-за якобы нарушений воздушного пространства Польши и Румынии.
В посольстве России в Великобритании указали, что британцы не предоставили каких-либо доказательств того, что дроны были запущены российскими военными, пишет RT.
«Попросили также уточнить, как в Форин Офисе представляют себе мотивы или причины направления беспилотников в сторону Польши. Очевидно, что Россия в этом не могла быть заинтересована», - отметили в дипведомстве.
Ранее большинство стран ООН не подписали заявление о причастности России к беспилотникам в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
