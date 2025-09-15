Путин призвал минимизировать риски распространения опасных инфекций в России
Необходимо свести к минимуму риски распространения в России опасных инфекций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе видеоконференции с рядом регионов страны, где начали свою работу новые объекты Роспотребнадзора он указал, что от этого зависит «благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства», пишет RT.
«В России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире», - добавил глава государства.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России был выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья в текущем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru