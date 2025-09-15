Путин призвал минимизировать риски распространения опасных инфекций в России

В ходе видеоконференции с рядом регионов страны, где начали свою работу новые объекты Роспотребнадзора он указал, что от этого зависит «благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства», пишет RT.

«В России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире», - добавил глава государства.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России был выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья в текущем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

