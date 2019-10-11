Акции «Яндекса» рухнули на 20%

Более чем на 20% упали в цене акции «Яндекса» на фоне сообщений ФАС о том, что компания отозвала ходатайство о покупке сервиса такси «Везёт», сообщает РИА Новости.

Наряду с этим отмечается рекордный рост объёма торгов акциями компании — до 8,5 миллиарда рублей.

Добавим, в «Яндекс. Такси» уточнили, что ходатайство было отозвано в связи с подачей нового. В нём, как отметили в компании, была изменена структура сделки. Однако, в ФСА заявили, что пока не получали нового документа от «Яндекса», пишет АГН Москва.

Ранее НСН писала, что в «Яндексе» не испугались налогов для технологических гигантов. Согласно инициативе ОЭСР, которая готовит крупномасштабные изменения в мировую налоговую систему, транснациональные и технологические компании будут должны платить налоги пропорционально прибыли, которую они получают в той или иной стране. Новая система может привести к глобальному перераспределению налогов и усложнит компаниям бегство в так называемые налоговые убежища.

