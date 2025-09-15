Все результаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) опровергают негативные рейтинги и прогнозы, потому что избиратель доверяет этой политической силе, заявил лидер движения Сергей Миронов в эфире НСН.



Госдуму может покинуть партия «Справедливая Россия» по итогам выборов 2026 года. Ее результат, по мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, станет главной интригой следующей парламентской кампании. Миронов ответил на эти предположения статистикой Единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года.

«На выборах главы Чувашии победил член Центрального совета СРЗП Олег Николаев. Мы получили 20 мандатов в законодательных собраниях регионов, еще 40 — в парламентах региональных столиц. По уровню поддержки партия заняла уверенное четвертое место. Огромные слова благодарности нашим избирателям, которые не читают рейтинги, видят, что мы работаем, пашем для них. Напомню, за неделю до голосования ВЦИОМ давал нам 4,1%, ФОМ — вообще 2%. В итоге средний процент по выборам в заксобрания 11 регионов у нас — 6,21%. Конфигурация Госдумы следующего созыва будет такой же: пять фракций, в том числе “Справедливая Россия – За правду”. Причем, мы рассчитываем, что наша фракция будет значительно больше, чем сейчас. Избиратели нам в этом помогут», — подчеркнул лидер партии.



Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов добавил НСН, что сейчас наступает время, когда политические силы могут провести анализ, а шансы на улучшение результатов есть у всех.



«У “Справедливой России” была похожая ситуация: в 2007 году опросы показывали, что она не пройдет в парламент, но в итоге партия в Госдуме оказалась. К тому же, есть регионы, где у нее стабильный и хороший результат. Это касается Челябинской и Томской области, например. Мы живем в новых реалиях, когда партиям стоит задуматься относительной своей активной работы, оппозиционности и демократии. Идет спецоперация, действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Всем участникам избирательного процесса необходимо сделать выводы, разработать новые стратегии. Потенциал к росту есть у всех парламентских партий», — указал политик.

