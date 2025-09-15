Опрос: Более четверти россиян не хотят гулять со своими собаками

Более четверти россиян заявили, что не хотят гулять со своими собаками. Об этом со ссылкой на результаты опроса корпорации «Девелопмент-Юг» сообщает «Газета.Ru».

«Реализовать невозможно»: Кинолог указал на недоработки закона о выгуле собак

В частоности, 26% респондентов указали, что мечтают нанять для своего питомца догситтера - специального человека, которому можно доверять, а 18% ответили, что их собаку выгуливают супруги или дети.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. Из них 35% заявили, что гуляют со своим питомцем один-два раза в день, а ещё около 20% опрошенных отметили, что располагают временем минимум для трёх прогулок в день.

Ранее кинолог Владимир Уражевский в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал бессмысленной идею создания фотобанка пропавших питомцев.

