«В пику Трампу»: Президент США отомстил МУС из-за Нобелевской премии
Политолог Малек Дудаков в эфире НСН назвал вручение премии юристу Наванетхем Пиллай ударом по президенту США и по израильскому лобби.
Американский президент Дональд Трамп ввел санкции в отношении МУСа в Гааге после вручения Нобелевской премии мира работавшему там раньше юристу, так как у политика есть своя травма с организацией, связанная с делом в отношении него, которое расследовалось во время правления Джо Байдена. Об этом в беседе с НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее стало известно, что Нобелевскую премию мира 2026 года получила юрист и правозащитница из ЮАР Наванетхем Пиллай, возглавлявшая Международный уголовный трибунал по Руанде и комиссию ООН, расследовавшую действия Израиля в секторе Газа. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Нобелевская премия мира дискредитирована, а администрация американского лидера ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС), расположенного в Гааге.
Политик назвал Пиллай «человеком‑загадкой», о котором никто не слышал, и выразил мнение, что юрист не добилась значимых результатов. Трамп осудил и сам механизм присуждения премии и охарактеризовал такое решение как «позорное и постыдное», назвав его «несмываемым пятном» на Норвегии и на тех, кто его принял. Дудаков подтвердил, что вручение премии Пиллай стало ударом для Трампа.
«Нобелевский комитет принял решение де-факто в пику Трампу вручить Нобелевскую премию мира барышне, которая долгое время работала в Гаагском трибунале и в том числе занималась расследованием военных преступлений Израиля в Палестине и в секторе Газа. То есть это, конечно, удар и по команде Трампа, и по израильскому лобби. Первая реакция администрации в Вашингтоне: сразу после этого они объявили о введении полномасштабных санкций в отношении Гаагского суда. Это показывает, как они ко всему этому относятся, и к тому, как сейчас себя ведут европейские глобалистские структуры, будь то Гаагский суд или, в данном случае, Нобелевский комитет», - отметил он.
При этом, по мнению американиста, то что Трамп вновь не получил Нобелевскую премию мира не повлияет на ход выборов в Конгресс США, но у американского президента есть свои счеты.
«Для США, для внутренней американской повестки, это не такая большая история, поэтому она вряд ли как-то повлияет на ход ноябрьских выборов в Конгресс. Но почему Трамп сейчас за все это берется? Думаю, конечно, у него есть еще собственные травмы. Тот же самый Гаагский суд де-факто пользовался демократами в эпоху каденции (срок полномочий должностного лица или органа власти – прим. НСН) Джо Байдена (экс-президент США – прим. НСН) для заведения расследований в отношении Трампа. Они оттуда как раз вытащили американского прокурора Джека Смита, который заведовал федеральными исками в отношении Трампа, когда Байден был у власти в США. Думаю, что Трамп и его команда опасаются, что, если они потеряют власть в 2028 году, если вернутся демократы, они будут снова через эти глобалистские структуры, как Гаагский суд, пытаться засудить и посадить Трампа и представителей его команды, если им не удастся устроить это все на национальном американском уровне. Поэтому для них это еще и повод укрепить свои позиции, опасаясь неприятных последствий», - заключил собеседник НСН.
Наванетхем Пиллэй занимала пост верховного комиссара по правам человека в 2008-2014 годах. Она также работала судьей Международного уголовного суда.
До этого Дональд Трамп тоже хотел получить Нобелевскую премию мира «за спасение миллионов жизней», но так и не был удостоен награды. В январе 2026 года в Норвежском Нобелевском комитете заявили, что премию, врученную экс-депутату Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционерке Марии Корине Мачадо, нельзя передать американскому лидеру. Женщина собиралась передать награду президенту США. Сам Трамп позже объяснил, что Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира «по глупости».
Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заметил, что Нобелевская премия мира давно стала крайне субъективной и политизированной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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