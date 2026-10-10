«В пику Трампу»: Президент США отомстил МУС из-за Нобелевской премии

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию мира 2026 года получила юрист и правозащитница из ЮАР Наванетхем Пиллай, возглавлявшая Международный уголовный трибунал по Руанде и комиссию ООН, расследовавшую действия Израиля в секторе Газа. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Нобелевская премия мира дискредитирована, а администрация американского лидера ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС), расположенного в Гааге.

Политик назвал Пиллай «человеком‑загадкой», о котором никто не слышал, и выразил мнение, что юрист не добилась значимых результатов. Трамп осудил и сам механизм присуждения премии и охарактеризовал такое решение как «позорное и постыдное», назвав его «несмываемым пятном» на Норвегии и на тех, кто его принял. Дудаков подтвердил, что вручение премии Пиллай стало ударом для Трампа.