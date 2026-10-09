Нобелевскую премию мира получила экс-комиссар ООН по правам человека Пиллэй
Лауреатом Нобелевской премии мира за 2026 год стала экс-верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем (Нави) Пиллэй. Об этом сообщается на сайте премии.
Норвежский Нобелевский комитет решил присудить награду Пиллэй за усилия по укреплению мира и международного права. Как отметили в организации, лауреат во время рассмотрения исторических дел в международных судах показала, что «правовые меры могут помочь предотвратить военные действия и насилие».
«Она также внесла вклад в укрепление институтов международного права. Благодаря своей независимости, опыту и стойкости она стала одним из самых уважаемых международных юристов нашего времени», - подчеркнули в комитете.
Наванетхем Пиллэй занимала пост верховного комиссара по правам человека в 2008—2014 годах. Кроме того, юрист работала в качестве судьи Международного уголовного суда, возглавляла Международный уголовный трибунал по Руанде и международную комиссию ООН по расследованию событий на палестинских территориях.
Ранее Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии по литературе, приз получила канадская писательница и переводчица Энн Карсон.
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