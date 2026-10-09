США ввели санкции против МУС
США ввели санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает пресс-служба американского министерства финансов.
Основанием для внесения МУС в санкционный список стал указ главы Белого дома Дональда Трампа, который был подписан в 2025 году. Тогда организацию обвинили в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, в том числе Израиля. Данный документ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против сотрудников МУС, причастных к расследованиям в отношении граждан США или их союзников.
Глава американского Госдепартамента Марко Рубио заявил, что Вашингтон готовы к выработке дипломатического решения по ситуации вокруг суда.
«Наш сигнал ясен: США и их народ не подпадают под юрисдикцию МУС. Или МУС положит конец своим угрозам, или мы положим конец МУС... США продолжат свою кампанию по демонтажу МУС по кирпичику, пока американцам не перестанут угрожать», - подчеркнул он.
Ранее в МИД РФ заявили, что лишение иммунитета бывшего прокурора МУС Карима Хана может поспособствовать его экстрадиции в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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