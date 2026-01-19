Трамп заявил, что не обязан думать о мире, так как не получил Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь не должен думать о мире, так как он не получил Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил журналист Ник Шифрин в соцсети X.

Отмечается, что Трамп написал об этом в письме норвежскому премьер-министру Йонасу Гару Стере. Послание было распространено американским Советом национальной безопасности среди европейских послов в США. Журналист получил письмо от нескольких чиновников.

«Учитывая, что ваша страна решила не давать мне... премию за то, что я остановил более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя и считаю, что он всегда будет первостепенен», - указал Трамп в письме.

Как отметил глава Белого дома, теперь он может учитывать то, что «хорошо и правильно» для США.

Ранее Трамп заявил, что Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира «по глупости».

