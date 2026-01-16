В Норвегии назвали позором передачу Нобелевской премии мира Трампу
Поступок лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо, которая передала Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу - это позор. Как пишет RT, такое мнение высказал бывший мэр Осло от Лейбористской партии Раймонд Йохансен.
По его словам, данная премия является одной из самых значимых международных наград. И подобные действия наносят ей серьёзный репутационный ущерб.
«Это совершенно неслыханно», — добавила профессор Университета Осло Янне Хааланд Матлари.
Ранее Мачадо заявила, что вручила Трампу присуждённую ей Нобелевскую премию мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
