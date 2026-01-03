В МИД России осудили вооруженную агрессию США против Венесуэлы

В дипломатическом ведомстве отметили, что акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение.

Кроме того, Москва поддерживает призыв немедленного созыва Совбеза ООН после атаки США. Как указали в МИД РФ, предлоги, приводящиеся США в обоснование таких действий, несостоятельны.

Венесуэле должно быть гарантировано право самостоятельно определять судьбу без военного вмешательства извне, подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве. Там же добавили, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира.

Сведений о пострадавших в Венесуэле россиянах настоящий момент нет, посольство поддерживает связь с властями страны и находящимися там согражданами, добавили в российском МИД.

Напомним, ночью 3 января США атаковали Венесуэлу. На фоне этого президент страны Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. По словами американского президента Дональда Трампа, Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.

Ранее профессор МГИМО Борис Мартынов в интервью НСН отметил, что Латинская Америка испытала на себе «все прелести» американской гегемонии раньше других, больше регион к этому не готов, а именно так воспринимаются угрозы Дональда Трампа в адрес Венесуэлы.

