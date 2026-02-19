В Великих Луках из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

Пожар произошел на нефтебазе в Великих Луках Псковской области из-за беспилотной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на платформе Max.

Как отметил губернатор, на Великолукской базе после атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами. На месте инцидента работают экстренные службы.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее БПЛА самолетного типа атаковали село Лопушь в Брянской области, были повреждены пять частных домов, пишет 360.ru. Два мирных жителя получили ранения.

