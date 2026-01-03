Трамп: Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили и вместе с его женой вывезли из страны. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Президент США добавил, что Вашингтон успешно провел операцию, в которой также приняли участие американские правоохранители. Трамп пообещал вскоре выступить в Мар-а-Лаго на пресс-конференции и рассказать все подробности произошедшего.

СМИ: США атаковали военный музей в Венесуэле

Ночью 3 января США атаковали Венесуэлу. На фоне этого Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. CBS News передавал, что во время атак США на Венесуэлу к резиденции президента в Каракасе двигалась бронетехника, на выезде из столицы образовались пробки, так как жители пытались покинуть город.

Ранее профессор МГИМО Борис Мартынов в интервью НСН отметил, что Латинская Америка испытала на себе «все прелести» американской гегемонии раньше других, больше регион к этому не готов, а именно так воспринимаются угрозы Дональда Трампа в адрес Венесуэлы.

