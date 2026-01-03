Трамп: Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили и вместе с его женой вывезли из страны. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Президент США добавил, что Вашингтон успешно провел операцию, в которой также приняли участие американские правоохранители. Трамп пообещал вскоре выступить в Мар-а-Лаго на пресс-конференции и рассказать все подробности произошедшего.
Ночью 3 января США атаковали Венесуэлу. На фоне этого Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. CBS News передавал, что во время атак США на Венесуэлу к резиденции президента в Каракасе двигалась бронетехника, на выезде из столицы образовались пробки, так как жители пытались покинуть город.
Ранее профессор МГИМО Борис Мартынов в интервью НСН отметил, что Латинская Америка испытала на себе «все прелести» американской гегемонии раньше других, больше регион к этому не готов, а именно так воспринимаются угрозы Дональда Трампа в адрес Венесуэлы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума ускорит реставрацию памятников и углубится в подводную археологию
- Трамп: Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы
- Трамп отменил сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности США
- Экономист: Украинским беженцам грозят многомиллионные штрафы
- СМИ: США атаковали военный музей в Венесуэле
- Митинги в Иране переросли в беспорядки, США обещали вмешаться
- СМИ: Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле
- «Скучные» облигации вместо крипты и золота: Во что вложить деньги в 2026 году
- СМИ: США атаковали военные объекты Венесуэлы
- Betsy, Дмитриенко и «Дискотека Авария»: Что слушали россияне в новогоднюю ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru