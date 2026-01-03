Трамп: Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили и вместе с его женой вывезли из страны. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Президент США добавил, что Вашингтон успешно провел операцию, в которой также приняли участие американские правоохранители. Трамп пообещал вскоре выступить в Мар-а-Лаго на пресс-конференции и рассказать все подробности произошедшего.