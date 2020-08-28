В МГУ предрекли раскол белорусского общества из-за вытеснения русского языка
Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ в эфире НСН разъяснил, в чем суть заявления Шушкевича о белорусском языке.
Белорусский должен быть единственным государственным языком в Белоруссии. С таким заявлением выступил первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич. По его словам, переход на белорусский как государственный язык будет долгим и сложным.
Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ, политолог Богдан Безпалько в эфире НСН разъяснил, в чем суть заявления Шушкевича.
«Шушкевич требует не равных прав для белорусского языка, потому что они закреплены в конституции Белоруссии. Он требует позитивной дискриминации для белорусского языка. Он требует не его развития, а выдавливания языка русского. Это обычная практика для постсоветских республик, которые взяли в качестве идеологии этнический национализм титульной нации», - сказал эксперт.
По его словам, в Белоруссии нации нет как таковой, ее нужно создавать. А для создания нации нужны какие-то маркеры, которые будут отличать ее от других наций, народов, прежде всего, от русского, с которым белорусы являются частью одного целого. Поэтому он выступает за позитивную дискриминацию белорусского языка как определенный идеологический маркер. То есть по сути он выступает за создание отдельной белорусской нации, говорит Безпалько.
«Исторической правде это не соответствует ни на грош, потому что белорусский язык создавался искусственно, он внедрялся искусственно довольно жестко в рамках процессов коренизации. Естественно, для большинства населения он остается чуждым. Население говорит на своеобразном белорусском суржике, который называется трасянка. Это определенная фонетика плюс русский язык. И некоторое количество диалектизмов и заимствований из польского языка. Но это не язык. Трасянка - это диалект русского языка, как и суржик на Украине. По статистике большинство предпочитает русский язык. По опросам, 92% населения Белоруссии считают родным языком русский», - объяснил эксперт.
Он напомнил, что Александр Лукашенко тоже проводил политику белорусизации, только мягкой.
«Он заменил всю топонимику в Белоруссии, в Минске на белорусоязычную, причем на каком-то непонятном варианте латиницы. Все-таки советский белорусский язык создавался на кириллице. Придворные эксперты Лукашенко заявляли, что к 2024 году 70% медиа-контента должно быть на белорусском языке. Это абсолютно ничем не отличается от тех процессов, что идут на Украине. К чему это привело на Украине, мы видим. В Белоруссии эти процессы тоже могут привести если не к гражданской войне, то к жесткому противостоянию, если белорусский язык сделают единственным государственным. Это приведет к расколу белорусского общества», - подчеркнул Безпалько.
Ранее Станислав Шушкевич в эфире НСН разъяснил свою позицию по белорусскому языку, выразив уверенность, что этот вопрос не станет дополнительным поводом для эскалации конфликта в Белоруссии.
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