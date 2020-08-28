В МГУ предрекли раскол белорусского общества из-за вытеснения русского языка

«Шушкевич требует не равных прав для белорусского языка, потому что они закреплены в конституции Белоруссии. Он требует позитивной дискриминации для белорусского языка. Он требует не его развития, а выдавливания языка русского. Это обычная практика для постсоветских республик, которые взяли в качестве идеологии этнический национализм титульной нации», - сказал эксперт.

По его словам, в Белоруссии нации нет как таковой, ее нужно создавать. А для создания нации нужны какие-то маркеры, которые будут отличать ее от других наций, народов, прежде всего, от русского, с которым белорусы являются частью одного целого. Поэтому он выступает за позитивную дискриминацию белорусского языка как определенный идеологический маркер. То есть по сути он выступает за создание отдельной белорусской нации, говорит Безпалько.

«Исторической правде это не соответствует ни на грош, потому что белорусский язык создавался искусственно, он внедрялся искусственно довольно жестко в рамках процессов коренизации. Естественно, для большинства населения он остается чуждым. Население говорит на своеобразном белорусском суржике, который называется трасянка. Это определенная фонетика плюс русский язык. И некоторое количество диалектизмов и заимствований из польского языка. Но это не язык. Трасянка - это диалект русского языка, как и суржик на Украине. По статистике большинство предпочитает русский язык. По опросам, 92% населения Белоруссии считают родным языком русский», - объяснил эксперт.

Он напомнил, что Александр Лукашенко тоже проводил политику белорусизации, только мягкой.