Шушкевич обвинил Лукашенко в «насильственной русификации» Белоруссии

«За время господства Лукашенко у нас решительно уменьшилось употребление белорусского языка, потому что государство проводит политику насильственной русификации. У белорусского языка одна родина – Беларусь, а русский язык может быть языком общения, документы на нем могут приниматься, но постепенно мы должны вернуть наш язык. Он был свойствен деревне. Как у нас говорили в советское время, на белорусском языке разговаривали только колхозники и члены союза писателей. Да, такая была политика. Но тем не менее (первый секретарь белорусского ЦК Петр - прим. НСН) Машеров и другие наши первые лица читали доклады на белорусском языке. Лукашенко этого не умеет делать», - сказал собеседник НСН.

Шушкевич утверждает, что с детства общался на белорусском языке. «Это мой родной язык, я его знаю. Когда отца посадили в 1936 году, я ему с четырех лет писал письма в Сибирь на белорусском языке печатными буквами. Это поощряла моя мать. Отец вернулся, когда умер Сталин, провел в Сибири 20 лет», - пояснил Шушкевич.

При этом он высказался против навязывания белорусам так называемой тарашкевицы – первой грамматики белорусского языка, созданной языковедом Брониславом Тарашкевичем в 1918 году.

«Давайте не будем путать два вопроса. Я пишу, говорю, читаю на белорусском языке, который называют «наркомовкой». Он был утвержден в 1933 году под руководством нашего (филолога, академика АН БССР - прим. НСН) Кондрата Крапивы. Я этот язык знаю. У нас есть чистоплюи, белорусские националисты, которые считают, что нужно сохранить тот язык, который был до реформирования. Их очень мало, они эту «тарашкевицу», старый язык плохо знают. Я противник такого подхода. На этом старом языке надо разучить говорить 7 миллионов белорусов, которые знают нормальную «наркомовку». Я сторонник этой «наркомовки». На тарашкевице я бы не смог писать», - заключил Шушкевич.

Сейчас в Белоруссии два государственных языка – русский и белорусский. Русский язык получил статус второго государственного в 1995 году.

