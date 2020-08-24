«Лукашенко нужно бояться». Шушкевич объяснил, зачем президенту автомат
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил НСН, что, взяв в руки оружие, Лукашенко пытался запугать белорусский народ.
«Решительным, но мрачным» назвал появление президента Белоруссии Александра Лукашенко в разгрузочном жилете и с автоматом в руках на улицах Минска российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, непреодолимых обстоятельств для этого не было, зато были грубые ошибки в политике.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил НСН, что таким образом Лукашенко пытался запугать белорусский народ.
«Это уродство, это спектакль. Так настраивать людей! Пушков сказал совершенно правильно: тут политические ошибки непоправимы. У Лукашенко нет никакого чувства благородства, чувства достоинства. Вчера в Минске вышло 300 тысяч человек - весь Минск вышел на этот протест. Нужно было прислушаться к этому протесту, признать фантастическую фальсификацию выборов и уйти в отставку. Но Лукашенко нужно бояться. Он может дать сыну автомат с рожком. Хотя приучать ребенка к такому поведению может только психически ненормальный человек. Его так и воспринимают в обществе. Его воспринимают как почвару – «чудовище» по-белорусски. Очень опасное. В государстве происходит уродство. Но величие белорусского народа, что он не идет на эти провокации. Он массовостью побеждает. И я думаю, что победит», - сказал Шушкевич.
В воскресенье в Минске десятки тысяч протестующих против фальсификации выборов президента двинулись ко Дворцу независимости, который является резиденцией Лукашенко. Их не пустили силовики. Сам Лукашенко в этот момент облетел резиденцию на вертолёте, и когда протестующие расходились, заявил, что они «разбежались как крысы».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
961 тыс.+4 744 / сут.
Умерли
16 448+65 / сут.
Выздоровели
773 тыс.+2 456 / сут.
- Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме
- Омский врач принявшей Навального больницы рассказал об угрозах
- Четверо человек ранены при взрыве на пассажирском судне на Крите
- СМИ: Скончался актёр из фильма «Три толстяка»
- Двух членов президиума КС оппозиции задержали в Минске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru