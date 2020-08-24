«Лукашенко нужно бояться». Шушкевич объяснил, зачем президенту автомат

«Это уродство, это спектакль. Так настраивать людей! Пушков сказал совершенно правильно: тут политические ошибки непоправимы. У Лукашенко нет никакого чувства благородства, чувства достоинства. Вчера в Минске вышло 300 тысяч человек - весь Минск вышел на этот протест. Нужно было прислушаться к этому протесту, признать фантастическую фальсификацию выборов и уйти в отставку. Но Лукашенко нужно бояться. Он может дать сыну автомат с рожком. Хотя приучать ребенка к такому поведению может только психически ненормальный человек. Его так и воспринимают в обществе. Его воспринимают как почвару – «чудовище» по-белорусски. Очень опасное. В государстве происходит уродство. Но величие белорусского народа, что он не идет на эти провокации. Он массовостью побеждает. И я думаю, что победит», - сказал Шушкевич.

В воскресенье в Минске десятки тысяч протестующих против фальсификации выборов президента двинулись ко Дворцу независимости, который является резиденцией Лукашенко. Их не пустили силовики. Сам Лукашенко в этот момент облетел резиденцию на вертолёте, и когда протестующие расходились, заявил, что они «разбежались как крысы».

