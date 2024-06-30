«В интересах США»: Турция и священники выразили недовольство поездкой патриарха Варфоломея в Швейцарию
Патриарх Варфоломей был единственным религиозным деятелем-участником саммита по Украине в Швейцарии. Даже Ватикан присутствовал там лишь в качестве наблюдателя.
В том, что на саммите по Украине в Швейцарии патриарх Варфоломей действовал в интересах США уверены не только политики, но и представители Церкви.
УКАЗ США
Религиовед Роман Лункин заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей участвовал в конференции по Украине, которая прошла в Швейцарии 15 и 16 июня, в интересах США, в том числе подписывая итоговый документ.
В июне религиозный деятель действительно ездил на конференцию в Швейцарию по приглашению украинского президента Владимира Зеленского. При этом Константинопольский патриарх был на полях саммита единственным религиозным лидером среди всех участников. Даже представители Ватикана присутствовали на мероприятии в качестве наблюдателя.
На саммите греческий патриархат Стамбула Варфоломей кратко вспомнил слова из Евангелия о «блаженных миротворцах», подчеркнув важность и ценность диалога в существующих непростых условиях. Он также коснулся темы «автокефалии» Православной церкви Украины (ПЦУ) — раскольнической организации, созданной им при содействии экс-президента страны Петра Порошенко в 2018 году. Отмечалось, что священнослужитель также был в числе тех, кто подписал коммюнике по завершению саммита.
Сразу после этого Турция выразила недовольство в отношении патриарха Константинопольского Варфоломея из-за того, что он принял участие в швейцарской конференции. В связи с этим официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели заявил, что ведомство требует объяснения того, как подпись Варфоломея оказалась в документе. Дело в том, что в первой версии документа подписи Варфоломея не было. Через несколько дней она появилась, но после претензий со стороны Турции она вновь исчезла.
Турецкое правительство не признает вселенский статус Константинопольской православной церкви, чья резиденция находится в Стамбуле в районе Фанар. По Лозаннскому мирному договору 1923 года, статус Константинопольского патриарха в Турции ограничивается отправлением богослужений для проживающих в стране греков.
Между тем, собеседник НСН из РПЦ рассказал, что Константинопольский патриарх не имеет никакого реального веса в религиозной среде.
«В Турции патриарх Варфоломей не обладает никаким авторитетом. Все его попытки оказывать влияние на мировое православие связаны с той поддержкой, которую он получает от ряда западных стран. Еще в послевоенное время в 1949 году патриарх Константинопольский Афинагор прибыл в Стамбул на самолете американского президента Гарри Трумэна, чтобы избраться патриархом и проводить ту политику в области православных отношений, которая выгодна США», - объяснил источник.
«НЕ ИМЕЕТ ПРАВА»
Однако участие Вселенского патриарха Варфоломея в саммите по Украине осудили не только политические, но и религиозные деятели. Так, источник НСН в РПЦ тоже считает, что Варфоломей действует «по указке США».
«То, что Варфоломей участвовал в мирном саммите, не вызывает удивления, потому что очевидно, что он не обладает никакой субъектностью и выполняет те предписания, которые ему выдают его хозяева в западных странах. Я думаю, что по их указке он может подписать и поддержать практически все что угодно. Что касается ситуации на Украине, то патриарх Варфоломей принял самое непосредственное участие в том, чтобы этот конфликт имел религиозное измерение и выливался в массовые неприкрытые преследования верующих УПЦ на Украине», - заметил источник.
В свою очередь заместитель председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ, протоиерей Игорь Якимчук предположи, что организаторы саммита в Швейцарии пытались выставить Константинопольского патриарха Варфоломея в качестве «православного папы».
«Папа Римский может выступать от лица всех католиков мира, поскольку он является их главным духовным лидером, как это следует из вероучения Римо-католической церкви. В отличие от него патриарх Варфоломей не имеет никакого права выступать от лица всех православных в мире, потому что никто его на это не уполномочивал, и православное вероучение не подразумевает существование некоего православного папы. Между тем действия патриарха Варфоломея в последние годы показывают его стремление позиционировать себя именно в этом качестве. Приезд Варфоломея на форум в Швейцарии обеспечили западные организаторы этого мероприятия по настоянию киевского режима, поскольку Константинопольский Патриархат обслуживает политические интересы этих сил, а они на взаимной основе пытаются продвигать его как главу всех православных мира. Претензии Константинополя не находят поддержки в православном мире, поэтому подпись патриарха Варфоломея под коммюнике не означает ничего ни для РПЦ, ни для православных верующих по всему миру», - объяснил он в интервью НСН.
Мирная конференция по Украине прошла в Швейцарии в Бюргенштоке 15 и 16 июня. Туда съехались представители более 90 стран. В ходе мероприятия государства-участники подписали совместное коммюнике, затрагивающее в том числе возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС, свободный доступ Киева к портам Черного и Азовского морей, а также освобождение военнопленных с обеих сторон. Документ поддержали только 76 стран-участниц саммита.
Ранее украинская сторона сообщила о намерении провести вторую мирную конференции по Украине до конца 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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