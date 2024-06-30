УКАЗ США

Религиовед Роман Лункин заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей участвовал в конференции по Украине, которая прошла в Швейцарии 15 и 16 июня, в интересах США, в том числе подписывая итоговый документ.

В июне религиозный деятель действительно ездил на конференцию в Швейцарию по приглашению украинского президента Владимира Зеленского. При этом Константинопольский патриарх был на полях саммита единственным религиозным лидером среди всех участников. Даже представители Ватикана присутствовали на мероприятии в качестве наблюдателя.

На саммите греческий патриархат Стамбула Варфоломей кратко вспомнил слова из Евангелия о «блаженных миротворцах», подчеркнув важность и ценность диалога в существующих непростых условиях. Он также коснулся темы «автокефалии» Православной церкви Украины (ПЦУ) — раскольнической организации, созданной им при содействии экс-президента страны Петра Порошенко в 2018 году. Отмечалось, что священнослужитель также был в числе тех, кто подписал коммюнике по завершению саммита.