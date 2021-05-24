«Клиническая русофобия». В Госдуме не удивились санкциям из-за инцидента в Минске
Депутат Госдумы РФ Олег Морозов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что экстренная посадка самолета в Белоруссии и задержание оппозиционера - очередной повод для Запада продемонстрировать свою русофобию.
Инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске – очередной повод для политических атак в адрес России со стороны западных стран-русофобов. Так заявил бывший член комитета Совета Федерации России по международным делам, а ныне депутат Госдумы РФ Олег Морозов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее глава МИД Великобритании допустил введение ограничительных мер в отношении трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа» в связи с принудительной посадкой пассажирского лайнера на территории Белоруссии.
«Эту белорусскую историю будут привязывать к нам как еще один повод, чтобы объявить очередные санкции и нарисовать очередные страшилки. Это выражение общей деградации европейской политики в отношении России, о чем говорил Сергей Лавров (глава МИД РФ – прим.НСН). Когда только произошел инцидент, меня спросили, а как Запад отреагирует на это в части России? Это очень смешно, так как уже в самом вопросе содержится мысль, что с нами обязательно будут что-то делать в связи с этим. Сегодня ничего не может произойти в мире, чего нельзя было бы обернуть против России в том или ином объеме», - указал депутат Госдумы.
Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является для объединенного королевства «угрозой номер один» из-за якобы излишней активности российских военных кораблей вблизи британских границ. Собеседник «Радиоточки НСН» назвал Великобританию – главным государством с наиболее ярко выраженной русофобской позицией в Европе.
«В Европе есть как бы три центра антироссийского процветания. Польша – это главный американский сателлит в Европе, исполнитель заказанной музыки, Прибалтика – это главный политический русофоб, по любому поводу они должны сыграть антироссийский марш. А Великобритания претендует на самостоятельную лидерскую антироссийскую роль, на которую никто из серьезных европейцев особенно не претендует. Ни немцы, ни французы. Они все-таки пытаются найти разумные способы общения с Россией. Они могут как угодно относиться к инциденту в белорусском небе - по-своему интерпретировать или осуждать. Но при чем тут Россия? Другими словами, это просто повод чтобы любую происходящую в мире ситуацию, которая не нравится европейцам, немедленно обернуть против России», - заявил он.
Олег Морозов выразил уверенность, что высказывания политических оппонентов России не скажутся на завершении энергетических проектов, выгодных, прежде всего, для Европы.
«Это уже не первая ситуация, когда что-то происходит, и тут же, как зайца из котелка достают "Северный поток-2" и другие проекты. Я исхожу из того, что эти проекты не являются чисто российскими. Выгоду от них получают европейцы в первую очередь. Я плохо представляю себе, как Европа, которая глубоко в этом заинтересована, будет отказываться от него, отрезая себе и прибыль, и рабочие места, и все остальное, что с этим связано. На одной чаше весов клиническое, уже граничащее с заболеванием русофобство, а на другой - прагматичная выгода, дешевый российский газ и проистекающие из этого преимущества. Я думаю, что главные бенефециары этого проекта выбирают то, что ближе к телу – свою рубашку», - подытожил он.
Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер компании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту. Была проведена проверка самолета, взрывного устройства в нем не обнаружили. Однако после посадки лайнера правоохранители задержали его пассажира - основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, признанного белорусскими властями экстремистским.
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