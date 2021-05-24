«Клиническая русофобия». В Госдуме не удивились санкциям из-за инцидента в Минске

Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер компании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту. Была проведена проверка самолета, взрывного устройства в нем не обнаружили. Однако после посадки лайнера правоохранители задержали его пассажира - основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, признанного белорусскими властями экстремистским.

