«Угроза номер один». Глава минобороны Великобритании о России
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является для объединенного королевства «угрозой номер один», сообщает газета The Sunday Telegraph.
«Мы попытались (осуществить – прим. НСН) деэскалацию, мы испробовали методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся», - цитируют его «Известия».
Уоллес считает, что российские корабли проявляют излишнюю активность вблизи британских границ, отмечает Газета.ru.
«Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей», - подчеркнул британский министр.
Ранее глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» державой, которая представляет проблему, в интервью изданию Sunday Times 25 апреля.
Он также рассказал, что британские военные обнаружили российскую подлодку в Ирландском море, сообщает RT.
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