Стало известно, как возможное закрытие неба над Белоруссией навредит россиянам

«Если Украина присоединится к этим санкциям, и введет запрет на полеты «Белавиа» над своей территорией, то это будет означать, что аэропорт «Минск-2», который последние семь лет использовался в качестве транзитного между Москвой и Киевом, прекратит свое существование», - предсказал политолог.

По оценке Минтранса, между Россией и Украиной пассажиропоток оценивается примерно в 680 тысяч человек в год. Из них 400 тысяч пользуются услугами российских авиакомпаний.



Вероятность того, что небо Белоруссии будет закрыто для европейских авиакомпаний, по словам Болкунца, очень велика. По его словам, авиакомпании «Белавиа» могут запретить полеты над Европой, из-за чего Минск потеряет доходы, получаемые за пролет иностранных перевозчиков, а у национального перевозчика будет подорвана репутация.