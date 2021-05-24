Стало известно, как возможное закрытие неба над Белоруссией навредит россиянам
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец рассказал НСН, что запрет летать над Белоруссией может отнять у россиян самый короткий "кривой путь" в Украину.
После экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, ряд стран Европы и США потребовали запретить полеты над воздушным пространством Белоруссии. К требованию уже присоединились Великобритания, Ирландия, Чехия, Польша, Германия, Литва и Латвия.
Если к этим странам примкнет Украина, и решение о запрете летать над территорией Белоруссии будет принято, то станет невозможен транзит, который с 2014 года используется пассажирами между Москвой и Киевом как самый короткий «кривой маршрут». Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
«Если Украина присоединится к этим санкциям, и введет запрет на полеты «Белавиа» над своей территорией, то это будет означать, что аэропорт «Минск-2», который последние семь лет использовался в качестве транзитного между Москвой и Киевом, прекратит свое существование», - предсказал политолог.
По оценке Минтранса, между Россией и Украиной пассажиропоток оценивается примерно в 680 тысяч человек в год. Из них 400 тысяч пользуются услугами российских авиакомпаний.
Вероятность того, что небо Белоруссии будет закрыто для европейских авиакомпаний, по словам Болкунца, очень велика. По его словам, авиакомпании «Белавиа» могут запретить полеты над Европой, из-за чего Минск потеряет доходы, получаемые за пролет иностранных перевозчиков, а у национального перевозчика будет подорвана репутация.
«ЕС в одностороннем порядке примут решение облетать Белоруссию. Уже сейчас есть некоторые факты подтверждающие, что, например, следующие транзитом через Белоруссию в Испанию и ряд других европейских стран самолеты, облетают ее. Вероятно, будет дана рекомендация европейским бортам не летать над республикой. Белоруссия потеряет доходы, которые получает за пролет над ее территорией самолетов. Белорусским авиакомпаниям, в частности перевозчику «Белавиа» может быть запрещен пролет над странами Европы. Это будет очень жестко, будет подорвана репутация страны и компании», - отметил Болкунец.
Ранее в понедельник министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс в эфире Латвийского радио заявил, что национальная авиакомпания республики AirBaltic приняла решение не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Министр пояснил, что инцидент вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Белоруссии.
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