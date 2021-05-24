Евросоюз может признать Лукашенко террористом из-за «минирования» самолета
Беглый белорусский политолог рассказал, какие санкции ЕС может ввести против Минска после экстренной посадки самолета и задержания экс-главреда NEXTA.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести санкции против Белоруссии из-за посадки самолета якобы с бомбой на борту для задержания бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС уже в понедельник обсудят, как наказать Минск за экстренную посадку Ryanair со 120 пассажирами на борту.
Евросоюз после инцидента с экстренной посадкой самолета может признать президента Белоруссии Александра Лукашенко террористом, не исключил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
«Санкции могут быть совершенно разными и неожиданными. Очевидно, что белорусская тема экстренно вернулась в европейскую повестку, Лукашенко сделал это собственными руками. В отношении президента в ЕС могут быть возбуждены уголовные дела. Тем более в Германии уже поданы иски за прошлые преступления Лукашенко. В них звучит необходимость признать Лукашенко террористом. Не исключаю, что на европейском уровне может быть принято такое решение. Еще вчера ряд европейских политиков начали применять к нему термин «террорист». Признание его террористом будет означать для него тотальную изоляцию, полную невозможность для него каких-либо контактов, диалогов. Это для Лукашенко очень и очень болезненно», - отметил он.
Между тем, США, Великобритания, Ирландия, Чехия, Польша, Германия, Литва и Латвия уже потребовали запретить полеты над воздушным пространством Белоруссии. Если такое решение будет принято, то Белоруссия потеряет доходы, которые получает за пролет над своей территорией самолетов, отметил Болкунец.
Помимо этого политолог полагает, что будет ускорено принятие четвертого пакета санкций ЕС, который Брюссель начал готовить еще в феврале из-за «репрессий и запугивания граждан» после президентских выборов в республике и последовавших массовых протестов.
«Может быть оперативное принятие четвертого пакета санкций, что ЕС планировал сделать в конце июня. Там список лиц, которым запрещен въезд в европейские страны, это несколько сотен лиц. Есть ли в этом пакете что-то серьезное – пока не могу сказать», - рассказал собеседник НСН.
Болкунец не исключил, что ЕС после инцидента с самолетом может занять и более жесткую позицию.
«Европа может пойти и на более радикальные меры вплоть до введения торгового эмбарго и прекращения всех торговых операций с Лукашенко. Особенно по таким чувствительным статьям, как нефтепродукты, калийные удобрения, отказ от белорусских евробондов», - не исключил собеседник.
В октябре, ноябре и декабре прошлого года Евросоюз в ответ на фальсификации на президентских выборах в Белоруссии и на подавление протестов принял три пакета санкций против режима Лукашенко. Под ограничениями сейчас находятся 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также семь предприятий и учреждений.
Ранее в воскресенье по личному поручению белорусского президента Александра Лукашенко в воздух был поднят истребитель МиГ-29 для сопровождения самолета авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании. Пассажирский лайнер, на борту которого находился экс-глава телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, следовал по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска. После посадки Протасевича задержали. В Белоруссии ему грозит смертная казнь, так как он из-за журналисткой деятельности внесен в список террористов.
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