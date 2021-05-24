Евросоюз может признать Лукашенко террористом из-за «минирования» самолета

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести санкции против Белоруссии из-за посадки самолета якобы с бомбой на борту для задержания бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС уже в понедельник обсудят, как наказать Минск за экстренную посадку Ryanair со 120 пассажирами на борту.

Евросоюз после инцидента с экстренной посадкой самолета может признать президента Белоруссии Александра Лукашенко террористом, не исключил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Санкции могут быть совершенно разными и неожиданными. Очевидно, что белорусская тема экстренно вернулась в европейскую повестку, Лукашенко сделал это собственными руками. В отношении президента в ЕС могут быть возбуждены уголовные дела. Тем более в Германии уже поданы иски за прошлые преступления Лукашенко. В них звучит необходимость признать Лукашенко террористом. Не исключаю, что на европейском уровне может быть принято такое решение. Еще вчера ряд европейских политиков начали применять к нему термин «террорист». Признание его террористом будет означать для него тотальную изоляцию, полную невозможность для него каких-либо контактов, диалогов. Это для Лукашенко очень и очень болезненно», - отметил он.