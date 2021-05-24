«Не казнят, но посадят». Протасевича призвали пойти на следку со следствием
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, какая судьба ждет снятого с рейса и задержанного экс-главреда телеграм-канала NEXTA.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести санкции против Белоруссии из-за посадки самолета якобы с бомбой на борту для задержания бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС уже сегодня обсудят, как «наказать» Минск.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», предположил, какими могут быть санкции при условии того, что Александр Лукашенко и его приближенные и так уже внесены в «черные» списки Евросоюза.
«Могут запретить полеты над территорией Белоруссии. Кроме того, идёт речь о запрете белорусской компании "Белавиа" летать в страны ЕС и НАТО. Но скорее всего усилят персональные санкции. Это пока только заявления, а что будет реально – не знаем. Но судя по истеричным голосам из Варшавы и Вильнюса, какая-то реакция будет. Я сомневаюсь, что Минск уступит этому давлению и отпустит обвиняемого в серьёзных преступлениях белоруса Протасевича. Поэтому мы, скорее всего, увидим очередной виток санкций. И, скорее всего, Белоруссия будет на них чем-то отвечать», - отметил он.
Рассуждая на тему того, что грозит самому Роману Протасевичу, собеседник НСН предположил, что речи о смертной казни не идет.
«Там нет настолько серьезного состава преступления, за которое предусмотрена смертная казнь. Тем не менее, статьи весьма серьезные. Это и организация беспорядков, и экстремистская деятельность, и так далее. За них предусмотрены серьезные тюремные сроки. Теперь все зависит от самого Протасевича. Если он пойдет на сотрудничество со следствием, то срок может быть существенно уменьшен. Но в том, что его в любом случае ждет тюремное заключение, я не сомневаюсь», - добавил политолог.
Кроме того, Дзермант рассказал, как санкции, по его мнению, могут повлиять на позиции Александра Лукашенко внутри страны.
«Я не думаю, что для населения это будет уж совсем какой-то негативный фактор. Понятно, что никто не хочет ни с кем особо ссориться. В данном случае это дело чести. Все-таки не мы начали эти атаки. Не организовывали в чужих странах попытки «цветных революций», в чем обвиняется Протасевич. Правда и справедливость на стороне белорусских властей. Граждане страны это понимают и в большинстве своем поддержат правительство. Но, а то, что будут санкции – не привыкать, не впервой. Тут ключевой вопрос – будет ли политическая, дипломатическая и экономическая поддержка со стороны России. Мне кажется, что сегодня мы примерно в одном темпе идём на конфронтацию с Западом. Поэтому, я думаю, что поддержка со стороны России будет обеспечена", - отметил он.
Резюмируя, белорусский политолог назвал заявления некоторых европейских политиков о том, что посадка самолета является актом государственного терроризма, двойными стандартами.
«Сами западные правительства не раз совершали что-то подобное. Тем более, если речь идёт о преступниках, подозреваемых в серьёзных преступлениях. Вспомним действия израильских спецслужб или ЦРУ. Они никогда не церемонились ни с кем. Поэтому они пытаются представить Белоруссию в качестве какого-то изгоя. Применяют двойные стандарты. Хотя сами тем же самым занимались. Это попытка свалить с больной головы на здоровую. Страны Запада уже закрутили пропагандистскую кампанию по обвинению Белоруссии в нарушении международных договоренностей», - заключил Дзермант.
Напомним, накануне, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич был задержан. Бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA в Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. В соответствии с белорусским законодательством, ни по одной статье УК РБ Протасевичу не грозит смертная казнь. Его наказание может составить до 15 лет лишения свободы.
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