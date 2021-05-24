«Не казнят, но посадят». Протасевича призвали пойти на следку со следствием

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести санкции против Белоруссии из-за посадки самолета якобы с бомбой на борту для задержания бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС уже сегодня обсудят, как «наказать» Минск.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», предположил, какими могут быть санкции при условии того, что Александр Лукашенко и его приближенные и так уже внесены в «черные» списки Евросоюза.

«Могут запретить полеты над территорией Белоруссии. Кроме того, идёт речь о запрете белорусской компании "Белавиа" летать в страны ЕС и НАТО. Но скорее всего усилят персональные санкции. Это пока только заявления, а что будет реально – не знаем. Но судя по истеричным голосам из Варшавы и Вильнюса, какая-то реакция будет. Я сомневаюсь, что Минск уступит этому давлению и отпустит обвиняемого в серьёзных преступлениях белоруса Протасевича. Поэтому мы, скорее всего, увидим очередной виток санкций. И, скорее всего, Белоруссия будет на них чем-то отвечать», - отметил он.