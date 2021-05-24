В Британии не исключили санкций против «Северного потока-2» после инцидента с самолетом Ryanair
Великобритания рассмотрит предложение ввести санкции в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Ямал-Европа» после инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб в ходе своего выступления в парламенте.
Глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат спросил Рааба, готов ли Лондон «сделать следующий шаг» в ответ на действия властей Белоруссии и ввести ограничения в отношении газопроводов, проходящих через территорию республики и являющихся источником финансирования для белорусского правительства.
«Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», — цитирует ТАСС ответ Рааба.
Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер компании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту. Была проведена проверка самолета, взрывного устройства в нем не обнаружили. После посадки лайнера правоохранители задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, признанного белорусскими властями экстремистским.
Глава Ryanair Майкл О’Лири назвал инцидент «угоном, совершенным при поддержке государства», пишет «Свободная пресса».
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