Лукашенко позвал узбеков в Белоруссию семьями

Об этом глава государства заявил на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лукашенко указал, что в стране достаточно земли, но ощущается нехватка рабочих рук.

Белорусский лидер выразил надежду, что узбекские семьи будут приезжать в страну, где поселяться. А при необходимости они могут рассчитывать на медицинскую помощь и образование. Лукашенко указал, что это важно для того, чтобы «не пустела земля белорусская».

Отмечается, что белорусы хорошо относятся к узбекам. Глава государства призвал активнее развивать двустороннее сотрудничество, двигаясь навстречу друг другу.

Ранее Лукашенко получил в подарок корову джерсейской породы по кличке Муся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

