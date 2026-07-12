Лукашенко позвал узбеков в Белоруссию семьями
Президент Белоруссии Александр Александр Лукашенко пригласил узбеков переезжать целыми семьями, сообщает «Пул первого».
Об этом глава государства заявил на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лукашенко указал, что в стране достаточно земли, но ощущается нехватка рабочих рук.
Белорусский лидер выразил надежду, что узбекские семьи будут приезжать в страну, где поселяться. А при необходимости они могут рассчитывать на медицинскую помощь и образование. Лукашенко указал, что это важно для того, чтобы «не пустела земля белорусская».
Отмечается, что белорусы хорошо относятся к узбекам. Глава государства призвал активнее развивать двустороннее сотрудничество, двигаясь навстречу друг другу.
Ранее Лукашенко получил в подарок корову джерсейской породы по кличке Муся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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