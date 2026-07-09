Москва и Минск упростят правила проживания для граждан Союзного государства
Россия и Белоруссия согласовали упрощение процедуры получения разрешения на проживание для граждан двух стран. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает РИА Новости.
Лукашенко подписал указ, одобряющий проект протокола к соглашению о равных правах на свободу передвижения. Документ предусматривает выдачу разрешения на временное или постоянное проживание на основании гражданства одной из сторон, а сроки рассмотрения заявлений сократятся с трех до двух месяцев.
Также расширяется перечень документов для въезда и передвижения по территории России для граждан Белоруссии. В список включили биометрические паспорта, включая дипломатические и служебные, а также идентификационные карты.
Между тем власти Белоруссии призвали своих граждан не ездить в пограничные области России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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