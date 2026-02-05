Российских граждан сложнее нанимать в сферу ЖКХ, но гораздо эффективнее, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«Мы раньше всегда справлялись в сфере ЖКХ без мигрантов. С российскими гражданами сложнее, они работают по Трудовому кодексу: восемь часов рабочий день, больничный, белая зарплата и так далее. Для работодателя это сложнее. Но те, кто сделали ставку на российских граждан, у них снег сегодня убран. Люди за те деньги, которые заплатили, получают услугу. Но 80% домов «поставили» на мигрантов, а их просто нет, они легализованы, поставлены на бумагу, а убирать снег некому. А сами мигранты работают в такси или курьерами, в общепите. Они просто легализовались, освоились и перешли в те сферы, где платят больше. Из 100% людей, которые были завезены в сферу ЖКХ, 13% остались в дворниках. А некоторые пошли работать в нелегальный бизнес», - рассказал он.

В России количество иностранцев в начале 2026 года сократилось на 10%, до 5,7 миллиона человек. Показатели озвучил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин. Рабочих из Средней Азии могут заменить индийские мигранты, по данным СМИ, сегодня в стране трудятся более 70 тыс. мигрантов из Индии, их количество будет расти.

