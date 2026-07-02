Закон и дипломатия: Как Лукашенко ответит на атаку ВСУ на автобус из Минска в Анапу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает, что стоит на кону, потому не будет эмоционально реагировать на провокации со стороны ВСУ, сказал НСН Алексей Дзермант.
Атакуя маршрутные автобусы, Украина стремится втянуть Белоруссию в военные действия, но Минск скорее ответит дипломатическими заявлениями и законным расследованием, заявил в беседе с НСН политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.
Беспилотник ВСУ попал в автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа, в районе населенного пункта Красная Гора в Брянской области. В салоне транспортного средства находились 19 человек. В результате атаки пострадало двое водителей и один пассажир. Дзермант объяснил, почему реакция Белоруссии на событие будет осторожной.
«К сожалению, эксцессы с автобусами на территории Российской Федерации или вблизи границы с Украиной уже становятся обыденностью. Мы видим, что Украина делает это сознательно. В ответ, скорее всего, будут меняться маршруты автобусов, чтобы они не ездили вблизи с границей. Но Лукашенко не раз говорил, что ответ будет только в случае нападения на территорию Белоруссии. В случае эмоциональной реакции вся республика будет линией фронта. Думаю, этого не хочет никто ни у нас, не в России. Это увеличит нагрузку на российскую армию и российское общество. Замысел таких провокаций – втянуть Белоруссию в эту войну, подключить Европу. Дальше бить до конца. Естественно, Лукашенко проявляет осторожность, поскольку понимает, что стоит на кону», - сказал он.
По словам собеседника НСН, важно не замалчивать подобные ситуации.
«Законно было бы проведение расследования, выяснение, кто стоит за этими преступлениями. Также важно по дипломатическим каналам донести до международного сообщества, что это террористическая деятельность, поскольку эту информацию не доносят на Западе. Думаю, такие методы реагирования на ситуации будут выбраны», - подчеркнул он.
Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что после атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Брянской области возбудили уголовное дело о теракте, передает «Радиоточка НСН».
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