Беспилотник ВСУ попал в автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа, в районе населенного пункта Красная Гора в Брянской области. В салоне транспортного средства находились 19 человек. В результате атаки пострадало двое водителей и один пассажир. Дзермант объяснил, почему реакция Белоруссии на событие будет осторожной.

«К сожалению, эксцессы с автобусами на территории Российской Федерации или вблизи границы с Украиной уже становятся обыденностью. Мы видим, что Украина делает это сознательно. В ответ, скорее всего, будут меняться маршруты автобусов, чтобы они не ездили вблизи с границей. Но Лукашенко не раз говорил, что ответ будет только в случае нападения на территорию Белоруссии. В случае эмоциональной реакции вся республика будет линией фронта. Думаю, этого не хочет никто ни у нас, не в России. Это увеличит нагрузку на российскую армию и российское общество. Замысел таких провокаций – втянуть Белоруссию в эту войну, подключить Европу. Дальше бить до конца. Естественно, Лукашенко проявляет осторожность, поскольку понимает, что стоит на кону», - сказал он.