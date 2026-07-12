СМИ: Более 150 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
В московских аэропортах задержаны или отменены более 150 рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным «Осторожно, Москва», сбои в расписании вызваны непогодой либо введением плана «Ковёр».
Больше всего от задержек пострадал Шереметьево - там ожидают посадки или вылета 98 бортов (56 на прилет и 42 на вылет), однако сам аэропорт сегодня не закрывался. В то же время в Домодедово, Внуково и Жуковском вводились временные ограничения, из-за которых было задержано около 56 рейсов.
Ранее в «Аэрофлоте» предупредили о вынужденной корректировке расписания из-за грозового фронта в Москве. Часть рейсов авиакомпании была перенесена или полностью отменена. Перевозчик настоятельно рекомендовал пассажирам заранее уточнять статус своих рейсов и не ехать в аэропорт, если вылет отменили, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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