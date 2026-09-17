Темная лошадка: В Германии назвали возможных преемников Мерца
Занять пост главы правительства могут сразу три кандидата, заявил НСН Александр Рар.
Отставка канцлера Германии Фридриха Мерца в ближайшее время еще не обязательна, но на его место претендуют три видных политика, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
Мерц может подать в отставку уже на этих выходных, после проведения выборов в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине. Об этом сообщает издание Politico. Рар усомнился, что все так просто.
«Еще преждевременно говорить об отставке. В Берлине христианские демократы могут выиграть, но в Мекленбурге они способны вылететь из парламента, потому что не перепрыгнут пятипроцентный барьер. Это самый негативный сценарий. Тогда вечером 20 сентября Мерц поставит вопрос о недоверии внутри своего узкого круга. Его сместят с поста лидера партии, но еще не с позиции канцлера. Сначала будет промежуточный вариант, а на его место назначат более молодого политика. Вряд ли что-то изменится в политике Германии насчет Украины, но меньшее эскалации будет точно», — отметил он.
Политолог также предположил, кто может заменить Мерца.
«Один из вариантов — глава Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст, но он управляет землей с “зелеными”, а значит, продолжит коалицию с ними и социал-демократами на федеральном уровне, и ничего не изменится — он абсолютно мейнстримный кандидат. Есть Маркус Зёдер, баварский премьер-министр. Он более крупная фигура и самый вероятный кандидат, хотя баварцев и не любят в Германии. Мой прогноз — темная лошадка Михаэль Кречмер, который управляет Саксонией. Он способен вести переговоры с “Альтернативой для Германии” и успокоить восточных немцев, потому что сам представляет эту партию. Он сохраняет позиции партии в своей земле, в отличие от ситуации на федеральном уровне. Он может укрепить единство страны, поэтому и наиболее подходящий кандидат на пост», — поделился он.
Ранее глава фракции «Альтернативы для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер назвал НСН главный страх Мерца.
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