Не тот договор: Почему в России ужесточили контроль за самозанятыми
Яна Маз заявила НСН, что, если контролирующие органы установят, что гражданско-правовой договор использовался для подмены трудовых отношений, компании грозит штраф.
Компаниям, привлекающим самозанятых, приходится внимательнее следить за условиями сотрудничества. Контролирующие органы учитывают продолжительность взаимодействия, размер выплат и долю дохода, которую исполнитель получает от одного заказчика, объяснила НСН главный юрист платформы подработки Наймикс Яна Маз.
Объединение самозанятых России и независимый профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» попросили правительство официально разграничить трудовые отношения и платформенную занятость, а также закрепить критерии, чтобы четко разделить скрытый найм и добросовестную платформенную занятость, передают «Ведомости». Юрист раскрыла, как бизнес может законно использовать такой формат.
«С 10 января 2026 года вступили в силу изменения в перечень индикаторов риска нарушения трудового законодательства. Именно они определяют, в каких случаях взаимодействие компаний с самозанятыми может привлечь внимание трудовой инспекции. Индикатор срабатывает, если организация сотрудничает более чем с 35 самозанятыми. При этом каждый из них должен соответствовать трем условиям: получает от этого заказчика в среднем свыше 35 тысяч рублей ежемесячно, оказывает ему услуги дольше трех месяцев, а доля поступлений от этой компании составляет не менее 75% общего дохода исполнителя. Раньше внимание привлекала доля в доходе в 90%», - рассказала она.
По ее словам, бизнесу важно понимать разницу между признаками риска и фактической подменой трудовых отношений. Решающее значение имеет то, как на самом деле организовано сотрудничество.
«При гражданско-правовом сотрудничестве заказчик приобретает определенную услугу или результат, а исполнитель сохраняет самостоятельность в организации своей деятельности. Например, компания поручает самозанятому собрать 500 заказов к определенной дате: стороны согласовывают объем, сроки, требования к качеству и вознаграждение. После оказания услуг заказчик принимает результат, а исполнитель получает оплату. И это совсем не похоже на ситуацию, когда человек ежедневно выполняет одну и ту же работу, подчиняется внутреннему распорядку компании, получает обязательные указания от руководителя и включен в постоянные процессы наравне со штатным персоналом», - отметила она.
Если бизнесу требуется постоянное выполнение трудовой функции под управлением сотрудника компании, необходимо заключать трудовой договор. Если же речь идет о самостоятельном оказании определенных услуг, в том числе неоднократном, может использоваться гражданско-правовой формат и статус плательщика НПД. Если контролирующие органы установят, что гражданско-правовой договор использовался для подмены трудовых отношений, компании грозят доначисление НДФЛ и страховых взносов, пени и штрафы.
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