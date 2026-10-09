Путин отпраздновал день рождения со старым другом

Президент России Владимир Путин отметил свой день рождения вместе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, сообщает в Telegram «Кремль. Новости».

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Глава государства узнал из публикаций в СМИ о том, что Шредер находится в Москве. Российский лидер пригласил его к себе домой. Экс-канцлер «был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения», – следует из публикации.

Отмечается, бывший немецкий политик приезжал в Москву по делам компании «Глобус».

Ранее политолог объяснил цели визита Герхарда Шредера в Москву минувшим летом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ
ТЕГИ:Герхард ШредерГерманияПрезидент РФВладимир Путин

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