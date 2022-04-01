«Ужин врагам не отдадим!» Медведев предложил перестать кормить «недругов»

ЗАВТРАК СЪЕДИМ САМИ, И УЖИН - ТОЖЕ

«Завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся!», - говорится в завершающих строках поста Медведева.

При этом количество смайликов в этом пассаже заставляет задуматься, шутит экс-президент или нет.

Тем не менее, пока нет оснований думать, что Дмитрий Анатольевич не серьезен. Он вполне четко сформулировал предложения, разбив их на четыре пункта.

«Первое. Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей. Второе. Приоритет в поставках продовольствия – наш внутренний рынок. И контроль за ценами. Третье. Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях. Четвёртое. Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем», - написал Медведев.

При этом он уточнил, что Россия и так не покупает эти категории у «недругов» с 2014 года, отметив, что список запрещённых к ввозу продуктов можно расширить.

Медведев рассказал в этой связи о «странном» воспоминании из детства.

«Помню, во время моего детства СССР закупал зерно у Канады. Было странно, самая большая страна, а пшеница – за доллары», - поделился зампред Совбеза.