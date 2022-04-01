«Ужин врагам не отдадим!» Медведев предложил перестать кормить «недругов»
Путин предупредил Европу о волне миграции из-за голода, Медведев предложил схему «еда против санкций», а в Германии уже отказываются от картошки фри.
Экс-президент России и нынешний зампред Совбеза Дмитрий Медведев, славящийся своими яркими постами в соцсетях, встретил День смеха неожиданным заявлением.
Дмитрий Анатольевич предложил отказаться от поставок российских продуктов и сельхозпродукции «нашим недругам», озаглавив свой пост в Telegram «Наша еда против их санкций».
При этом президент РФ Владимир Путин уже предупреждал страны Запада, что их политика может привести к голоду в беднейших странах и новой волне миграции.
ЗАВТРАК СЪЕДИМ САМИ, И УЖИН - ТОЖЕ
«Завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся!», - говорится в завершающих строках поста Медведева.
При этом количество смайликов в этом пассаже заставляет задуматься, шутит экс-президент или нет.
Тем не менее, пока нет оснований думать, что Дмитрий Анатольевич не серьезен. Он вполне четко сформулировал предложения, разбив их на четыре пункта.
«Первое. Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей. Второе. Приоритет в поставках продовольствия – наш внутренний рынок. И контроль за ценами. Третье. Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях. Четвёртое. Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем», - написал Медведев.
При этом он уточнил, что Россия и так не покупает эти категории у «недругов» с 2014 года, отметив, что список запрещённых к ввозу продуктов можно расширить.
Медведев рассказал в этой связи о «странном» воспоминании из детства.
«Помню, во время моего детства СССР закупал зерно у Канады. Было странно, самая большая страна, а пшеница – за доллары», - поделился зампред Совбеза.
ФАЛЬШИВЫЕ БЕЖЕНЦЫ И КАРТОШКА ФРИ
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что решения западных политиков шаг за шагом подталкивают мировую экономику к кризису, что чревато массовым голодом и потоками миграции.
«За продовольственным кризисом последует еще один неизбежно, еще одна волна миграции, в том числе и прежде всего - в европейские страны», - предупредил президент России.
Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что возможный срыв посевной компании в России и на Украине повлечёт за собой целую череду событий, которые приведут к резкому росту цен на основные продукты в беднейших странах мира.
«Основным поставщиком хлеба является Россия и частично Украина. Мы поставляем именно в Африку и Юго-Восточную Азию. Если в виду разных логистических причин, запретов на вывоз или ввоз, запрета движения кораблей или сумасшедших страховых платежей, сорвать поставки, то в таком случае мир ставит этих людей в положение, что у них нет средств, чтобы купить этот хлеб», - подчеркнул Узун.
При этом эксперт отметил, что Россия и Украина имею в мире очень высокий удельный вес по производству пшеницы и подсолнечного масла. И именно эти два продукта составляют основу рациона питания в бедных странах.
Со своей стороны, президент агрохолдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев в беседе с «Радиоточкой НСН» предрек европейцам «волнения» уже этим летом.
«Уже летом мы увидим серьезные волнения в Европе по поводу цен. Уже сейчас посмотрите, что творится во Франции или Испании с забастовками фермеров, которые из-за санкций не могут купить удобрения. У них выросла серьезно цена на энергоносители, а теперь представьте, насколько вырастет цена на конечные продукты, и кто их будет покупать», - сказал Матвеев.
На этом фоне уже появились сообщения, что в одном из крупных немецких пивных ресторанов убрали из меню картошку фри, поскольку подсолнечное масло в Германии подорожало на 500%.
Кроме того, в Европе начали происходить миграционные казусы.
Как заявил кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, около трети людей, прибывающих в его страну под видом украинских беженцев, являются мигрантами из Африки и Ближнего Востока.
«Украинцы - наши европейские и христианские братья. Но я повторяю - осторожно. Мы не заставили себя долго ждать, чтобы обнаружить, что среди украинских беженцев треть - беженцы из Африки и стран Магриба», - посетовал политик.
По данным СМИ, в Германии также уже появились «фальшивые» беженцы с украинскими паспортами.
На этом фоне Россия подготовила «недругам» еще один первоапрельский подарок. С 1 апреля Москва ввела запрет на поставки заграницу подсолнечника и рапса, а с 15 апреля будет введена квота на экспорт подсолнечного масла.
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