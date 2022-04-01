Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу в РФ продуктов из недружественных стран. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он добавил, что с учетом западных санкций Россия намерена отдавать приоритет в поставках продовольствия на внутренний рынок, контролируя цены внутри страны. При этом, по его словам, у нас достаточно разных продуктов для обеспечения потребностей граждан.

Медведев заявил, что Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только дружественным странам, используя в согласованных пропорциях и рубли, и национальные валюты таких государств. При этом поставки этой категории товаров не будут осуществляться в недружественные страны. К тому же РФ не будет импортировать их продукцию.

Экс-президент России также анонсировал продолжение масштабной и системной поддержки российских аграриев.

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Медведев напомнил, что в период СССР зерно закупалось у Канады. При этом сейчас, по его словам, все изменилось. Россия наряду с Индией и Китаем является крупнейшим производителем зерновых и основным экспортером пшеницы. Так, экспорт российской сельхозпродукции превышает экспорт вооружения. В прошлом году показатели составили более $37 миллиардов.

В связи с этим, по его мнению, российское продовольствие является «тихим, но грозным оружием, потому что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСанкцииПродуктыСовбез РФ Дмитрий Медведев
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