Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу в РФ продуктов из недружественных стран. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он добавил, что с учетом западных санкций Россия намерена отдавать приоритет в поставках продовольствия на внутренний рынок, контролируя цены внутри страны. При этом, по его словам, у нас достаточно разных продуктов для обеспечения потребностей граждан.

Медведев заявил, что Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только дружественным странам, используя в согласованных пропорциях и рубли, и национальные валюты таких государств. При этом поставки этой категории товаров не будут осуществляться в недружественные страны. К тому же РФ не будет импортировать их продукцию.

Экс-президент России также анонсировал продолжение масштабной и системной поддержки российских аграриев.