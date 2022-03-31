В России ограничат экспорт подсолнечного масла
В России с 1 апреля вводится запрет на поставки заграницу подсолнечника и рапса, а с 15 апреля будет введена квота на экспорт подсолнечного масла в объёме 1,5 млн тонн. Предложено также ввести квоты на экспорт шрота в объеме 700 тыс. тонн.
Все ограничения на поставку за рубеж будут действовать до 31 августа 2022 года.
Как пояснили в Минсельхозе, данные меры вводятся для того, чтобы защитить внутренний рынок и обеспечить работу предприятий переработки сырья, так как на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные в последнее время наметился повышенный спрос на российскую продукцию.
Ранее в ООН предупредили о росте цен на продовольствие.
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