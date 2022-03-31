В России ограничат экспорт подсолнечного масла

В России с 1 апреля вводится запрет на поставки заграницу подсолнечника и рапса, а с 15 апреля будет введена квота на экспорт подсолнечного масла в объёме 1,5 млн тонн. Предложено также ввести квоты на экспорт шрота в объеме 700 тыс. тонн.

Все ограничения на поставку за рубеж будут действовать до 31 августа 2022 года.

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Как пояснили в Минсельхозе, данные меры вводятся для того, чтобы защитить внутренний рынок и обеспечить работу предприятий переработки сырья, так как на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные в последнее время наметился повышенный спрос на российскую продукцию.

Ранее в ООН предупредили о росте цен на продовольствие.

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ФОТО: pixabay.com
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