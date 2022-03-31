Путин предрек очередной миграционный кризис в Европе

Если Европа продолжит использовать «сомнительные подходы» в своей продовольственной политике, регион ожидает новая волна миграции из развивающихся стран. Об этом в ходе совещания по развитию авиаперевозок и авиастроения заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, западные политики все чаще принимают решения, подталкивающие мировую экономику к кризису.