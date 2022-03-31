Путин предрек очередной миграционный кризис в Европе

Если Европа продолжит использовать «сомнительные подходы» в своей продовольственной политике, регион ожидает новая волна миграции из развивающихся стран. Об этом в ходе совещания по развитию авиаперевозок и авиастроения заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, западные политики все чаще принимают решения, подталкивающие мировую экономику к кризису.

В Федерации мигрантов России опровергли новость об отъезде иностранцев

Путин добавил, что такая политика Запада ведет к разрыву производственных и логистических связей, а также к усилению инфляции и к трагедии массового голода в беднейших странах.

Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае срыва посевной компании в России и на Украине, хлеб и растительное масло станут недоступны для большинства жителей бедных стран.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КризисМиграцияПолитикаЕвропаВладимир Путин
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