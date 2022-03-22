Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору и отменила визы

Там назвали позицию Токио по отношению к России «недружественной», что может нанести ущерб интересам России.

По сообщению МИД, «вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию» лежит на Японии, которая сознательно выбрала «антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства».

На этом фоне Россия прекращает безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности, а также блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Япония сейчас не может развивать экономическое сотрудничество с Россией по разработанному ранее плану совместной экономической деятельности, сообщил ранее японский премьер Фумио Кисида.

После этого японские власти объявили о введении новых ограничительных мер в отношении российских частных лиц и компаний из РФ

