Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору и отменила визы
Российские власти отказались от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее санкций против Москвы, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.
Там назвали позицию Токио по отношению к России «недружественной», что может нанести ущерб интересам России.
По сообщению МИД, «вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию» лежит на Японии, которая сознательно выбрала «антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства».
На этом фоне Россия прекращает безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности, а также блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
Япония сейчас не может развивать экономическое сотрудничество с Россией по разработанному ранее плану совместной экономической деятельности, сообщил ранее японский премьер Фумио Кисида.
После этого японские власти объявили о введении новых ограничительных мер в отношении российских частных лиц и компаний из РФ
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