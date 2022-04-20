Верхняя палата парламента Японии приняла закон об антироссийских санкциях

Верхняя палата парламента Японии сразу после нижней приняла закон об антироссийских санкциях из-за ситуации на Украине. Трансляция заседания велась в прямом эфире.

Также сообщается, что таможенные тарифы на российские морепродукты увеличат до конца марта 2023 года. Так, например, пошлины на мясо краба из России вырастут с 4% до 6%, на морского ежа - с 7% до 10%, на лосось - с 3,5% до 5%. При этом отмечается, что тарифы на такие важные статьи импорта, как сжиженный природный газ или уголь, не будут подняты.

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К тому же новый закон будет регулировать операции с криптовалютами. Такая мера принята для того, чтобы исключить возможность пользования ими для ухода от санкций. В связи с этим биржи криптовалют будут обязаны определять, не распространяются ли санкции на лицо, которому переводятся средства.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Швейцарии Иньяцио Кассис после переговоров в Токио условились продолжать жесткую санкционную политику против России.

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