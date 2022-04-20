Верхняя палата парламента Японии приняла закон об антироссийских санкциях

К тому же новый закон будет регулировать операции с криптовалютами. Такая мера принята для того, чтобы исключить возможность пользования ими для ухода от санкций. В связи с этим биржи криптовалют будут обязаны определять, не распространяются ли санкции на лицо, которому переводятся средства.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Швейцарии Иньяцио Кассис после переговоров в Токио условились продолжать жесткую санкционную политику против России.