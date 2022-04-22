Песков: Острова южной части Курил остаются неотъемлемой частью России

Ранее МИД Японии в своем ежегодном докладе по дипломатии обозначил «северные территории» — острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в южной части Курил — как «незаконно оккупированные» Россией.

«Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации», — подчеркнул Песков, комментируя решение Токио.

Представитель Кремля добавил, что Япония стала недружественной страной и присоединилась к враждебным действиям против РФ, поэтому «весьма и весьма трудно» говорить о продолжении переговорного процесса по мирному договору Москвы и Токио.

