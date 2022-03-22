«Украина ни при чем»: Экс-посол РФ в Японии объяснил санкции Токио против Москвы
Японист Александр Панов считает, что восстанавливать разрушенные отношения с Японией придется еще долгое время.
Отношения России и Японии были долгое время накалены, поэтому в этот раз Токио присоединилось к западным санкциям не из-за ситуации на Украине, а из-за того, что переговоры по мирному договору с Москвой вообще не проходили. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший посол России в Японии Александр Панов.
Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси назвал несправедливой и недопустимой позицию Москвы, которая привязала реакцию Токио на спецоперацию на Украине с дальнейшим развитием двусторонних отношений. Панов подчеркнул, что отношения между Японией и Россией «и так обострены до предела».
«Это ожидаемо. Переговоры по мирному договору два года практически не велись. Япония выступила солидарно с Западом. При этом в 2014 году Япония почти не участвовала в санкциях против России, рассчитывая на то, что Токио будет развивать отношения с Москвой. Тогда премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул программу сотрудничества из восьми пунктов, пошел на уступку по территориальному вопросу. Отношения развивались достаточно позитивно, но потом японцы увидели, что переговоры по мирному договору не движутся. У них еще до событий на Украине был настрой на то, что ничего из хороших отношений с Россией не получится», - отметил он.
По его мнению, вновь восстанавливать отношения с Японией придется долго, при этом военного конфликта между двумя странами все-таки не будет.
«Мы сейчас вернулись в ситуацию 60-х годов, когда у нас только начинались отношения с Японией. И то, что делалось на протяжении многих лет для нормальных отношений с ней – все отброшено. Теперь надо начинать все сначала. Сейчас никаких территориальных межеваний быть не может. Но Япония даже и не думает о военных действиях против России. У нее нет на это ни сил, ни возможностей. Для них главная угроза – это Китай. На севере Японии нет серьезной группировки войск, все на юге сосредоточено против Китая. В последних доктринах Россия определялась как партнер. Сейчас, конечно, в новых документах говорят, что Россия будет фигурировать как угроза. Но это не значит, что Япония будет воевать с нами. Просто будет констатация того, что японцам надо уделять больше внимания обороне», - заключил японист.
Ранее Александр Панов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россию ждет дальнейшее ухудшение отношений с Японией, однако ни о каком военном решении вопроса речи идти не может.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- На нефтебазе в Нижегородской области загорелись семь цистерн
- Российские банки начали понижать ставки по рублевым вкладам
- Байден оценил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал»
- Минцифры: Надеемся, iPhone не превратятся в кирпичи
- СМИ: Speedo разорвала контракт с Рыловым из-за концентра в Лужниках
- Черногория сократила сроки сезонного безвизового режима для россиян
- Минфин полностью исполнил обязательства по еврооблигациям
- Рябков: Будущее отношений России с НАТО зависит от действий альянса
- СМИ: «Чайхона №1» может заменить МcDonald’s
- МИД Китая пригрозил США контрмерами за санкции против чиновников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru