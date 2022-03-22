«Украина ни при чем»: Экс-посол РФ в Японии объяснил санкции Токио против Москвы

«Мы сейчас вернулись в ситуацию 60-х годов, когда у нас только начинались отношения с Японией. И то, что делалось на протяжении многих лет для нормальных отношений с ней – все отброшено. Теперь надо начинать все сначала. Сейчас никаких территориальных межеваний быть не может. Но Япония даже и не думает о военных действиях против России. У нее нет на это ни сил, ни возможностей. Для них главная угроза – это Китай. На севере Японии нет серьезной группировки войск, все на юге сосредоточено против Китая. В последних доктринах Россия определялась как партнер. Сейчас, конечно, в новых документах говорят, что Россия будет фигурировать как угроза. Но это не значит, что Япония будет воевать с нами. Просто будет констатация того, что японцам надо уделять больше внимания обороне», - заключил японист.

Ранее Александр Панов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россию ждет дальнейшее ухудшение отношений с Японией, однако ни о каком военном решении вопроса речи идти не может.